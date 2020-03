Kalmthout wil parkings Heide afsluiten

Gisteravond is een wagen ingereden op de voorgevel van een huis in de Vaartstraat in Brecht. De auto vernielde de voorste kamer van het huis, maar de bewoners én de inzittenden bleven gelukkig ongedeerd. Het huis staat op een kruispunt en de bestuurder had naar eigen zeggen niet gezien dat de straat ten einde liep. Het is al de tweede keer dat een auto op die plek tegen het huis rijdt.