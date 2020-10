Kalmthoutenaren kunnen 'belmaatjes' worden

De gemeente Kalmthout lanceert het project ‘Belmaatjes’. Vrijwilligers bellen dorpsgenoten één keer per week op om te kijken hoe het gaat en of ze ergens hulp bij kunnen gebruiken.

“Heel wat mensen – vooral ouderen – zien hun wekelijkse babbel wegvallen nu spontane ontmoetingen en activiteiten systematisch geannuleerd worden door de coronacrisis”, licht burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) toe. “Vaak is dat sociaal contact al enigszins beperkt, waardoor bepaalde groepen sociaal geïsoleerd dreigen te geraken. Dat willen we te allen koste vermijden, vandaar lanceerden we de ‘Belmaatjes’. In Kalmthout laten we niemand in de kou staan.”

“Wie zich aanmeldt, krijgt wekelijks een telefoontje van een van onze vrijwilligers”, vult adjunct-algemeen directeur Greet Buysen aan. "Zij polsen of er ergens hulp nodig is, maar dat is niet per se noodzakelijk. Ook voor een gezellig praatje kan je bij onze vrijwilligers terecht. Even samen lachen kan immers deugd doen, zeker in tijden zoals deze. Ook dat is zorgen voor elkaar.”

Dat het concept werkt, werd al ruimschoots bewezen tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Medewerkers en vrijwilligers van dienstencentrum De Groten Uitleg belden toen al ouderen op om hen een hart onder de riem te steken en hulp aan te bieden. Met ‘Belmaatjes’ hoopt de gemeente dat succes opnieuw te evenaren.

Wie graag gebeld wil worden of simpelweg meer informatie wil, kan terecht op het nummer 03 620 15 67 of kalmthout.helpt@kalmthout.be. Geef je naam en telefoonnummer door. Nadien zoekt de gemeente een geschikte vrijwilliger voor jou.

Wil je graag een dorpsgenoot een luisterend oor bieden en zo zelf belmaatje worden? Meld je aan via vrijwilliger@kalmthout.be.

(Bron: gemeente Kalmthout)

(Themabeeld: © Pixabay)