Kalmthoutse beeldhouwer Jorg Van Daele organiseert 1ste virtueel internationaal symposium

De Kalmthoutse beeldhouwer Jorg Van Daele kreeg de afgelopen jaren vanuit alle hoeken van de wereld uitnodigingen om deel te nemen aan internationale symposia voor beeldende kunstenaars. Door COVID-19 zijn ook die evenementen allemaal afgeblazen. “Samen met een Italiaanse collega besloot ik daarom om zelf een virtueel symposium te organiseren”, vertelt Jorg. “Alle deelnemers houden ons via dagelijkse foto’s op de hoogte van hoe hun werk evolueert en een jury kiest eind mei een winnaar.”

“De coronacrisis treft de kunstenaars wereldwijd heel erg. Wij mogen niet meer reizen om deel te nemen aan internationale symposia en kunstliefhebbers moeten in hun kot blijven, dus kunnen ons werk niet komen bewonderen. Zo kwam ik op het idee om zelf een symposium te organiseren met als thema ‘sociale distancing’”, legt Jorg Van Daele uit. “Ik contacteerde ISSA en AIESM, de twee grootste organisaties ter wereld die zo’n symposia inrichten. Zij steunen mijn initiatief, waardoor ik er volledig voor ben gegaan.”



15 deelnemers selecteren “Ik stelde aan Lucia Badli, een Italiaanse collega, voor om samen de curatoren te zijn. Samen met Bettino Francini (Italië), Jorg Schröder (Brazilië) en Liu Yang (China) vormen wij de jury. Tot 10 mei kan iedereen van over heel de wereld inschrijven. Op 12 mei zullen wij aan 15 kunstenaars laten weten dat zij geselecteerd zijn om deel te nemen. Zo gaat dat altijd bij een internationaal symposium. Normaal reizen die deelnemers dan naar één locatie waar ze samen enkele weken werken aan hun beelden. Die blijven na afloop ook in dat land staan in een museum of een beeldentuin. Dat verloopt nu natuurlijk iets anders. Iedereen werkt vanuit zijn of haar kot”, lacht Jorg.



Jury-en publieksprijs “Bij de opening van de wedstrijd op 17 mei stuurt elke deelnemer een foto van zichzelf met een drankje en van het materiaal waarmee ze gaan werken. Vervolgens moeten ze elke dag een foto sturen zodat wij kunnen volgen hoe hun beelden evolueren. Op de slotdag, woensdag 27 mei, kiezen wij als jury een winnaar. Via Facebook laten we ook het publiek een winnend beeld kiezen. Naast de eer en de publiciteit bieden we de winnaars een gratis lidmaatschap van AIESM aan. Intussen zijn er al inschrijvingen binnen vanuit Nieuw-Zeeland, Indië, Uruguay, Luxemburg,…, dus ons symposium heeft zeker een internationaal karakter”, geeft Jorg Van Daele nog mee.

(bericht en foto Stijn by me)