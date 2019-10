Kalmthoutse BIN's informeren bewoners in pop-up café

In het kader van de nationale actie “1 dag niet” een preventiecampagne om de inbraken in woningen tegen te gaan, stappen de Kalmthoutse BINs mee in het verhaal.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober organiseren zij een pop-up BIN-café. Dit gaat door in een leegstaand winkelpand op het Willy Vandersteenplein in het centrum van Heide-Kalmthout. In samenwerking met het gemeentebestuur, de lokale politie zone Grens, de brandweerpost Kalmthout van de Zone rand en het BIN Kenniscentrum worden in het winkelpand info-standen opgezet rond diefstal- en brandpreventie. Wie wil kan er wat langer vertoeven en samen met buren en kennissen genieten in het pop-up café. Het café is vrijdag geopend van 11 tot 21u en zaterdag van 9u tot 17u.

Ter hoogte van het winkelpand zal de politie ook fietsen markeren, dit kan op vrijdag van 11 tot 21 uur en op zaterdag van 13u30 tot 17u. Daarnaast zal de brandweer ook buiten aanwezig zijn met een preventie-wagen en wordt er een springkasteel opgesteld voor de kinderen.

Een folder voor de bevolking

Ter gelegenheid van het evenement geeft het Kalmthoutse gemeentebestuur een folder uit waarin de burgers alle informatie kunnen vinden over hoe de buurtinformatienetwerken in Kalmthout georganiseerd worden. Deze folder zal in de toekomst ook gebruikt worden om nieuwe bewoners te informeren rond het bestaan van deze netwerken.