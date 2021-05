'Kalmthoutse supervrijwilliger' overleden

Droef nieuws uit Kalmthout. Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) maakt op zijn facebook bekend dat Jaro De Bruyne daar thuis overleden is. Een persoon die bijna iedereen in Kalmthout wel kende als 'de Jaro'. Burgemeester Jacobs schreef een mooie hulde op zijn Facebookpagina:

"Jaar en dag reed hij rond met de affiches van ontelbaar veel evenementen en activiteiten van verenigingen. Overal waar volk was, daar was Jaro. Zelf was hij betrokken bij heel veel verenigingen. Hij stak overal mee de handen uit de mouwen. Dat was zijn leven. Hij kreeg terecht de titel van ‘Kalmthoutse supervrijwilliger’. Je zag hem op café, in de winkel, bij de voetbal, de koers, de tennis, het jeugdhuis, het rusthuis,… met telkens een enthousiaste babbel en een glimlach, die hem zo typeerde. Het was een gouden kerel die zich jarenlang belangeloos inzette voor het gemeenschapsleven in ons dorp. Jaro werd 42 jaar.

Je zal door zeer velen gemist worden. We zullen je inzet nooit vergeten. Onze oprechte deelneming aan zijn moeder en z’n familie. Rust zacht Jaro."

Foto Facebook Lukas Jacobs