Kamer keurt werkloosheidssteun aan artiesten en technici goed

De Kamer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat artiesten en technici uit de culturele sector die getroffen zijn door het coronavirus makkelijker toegang moet geven tot een werkloosheidsuitkering. De maatregel geldt in principe tot het einde van het jaar.

Om de sector te steunen, werkten Ecolo-Groen en de PS een voorstel uit. Kunstenaars en technici die in 2019 tien prestaties of twintig gepresteerde werkdagen in de cultuursector kunnen aantonen, zouden toegang krijgen tot werkloosheid. De werkloosheidsuitkering vermindert ook niet wanneer er inkomsten zijn uit auteursrechten of naburige rechten. Enkel N-VA stemde tegen het voorstel. Die partij beschouwt de maatregel als een 'voorkeursbehandeling'. Open Vld en Vlaams Belang steunden het voorstel wel, omdat het om een tijdelijke maatregel gaat. CD&V had het voorstel willen bijsturen, maar kreeg daarvoor geen steun en heeft zich daarom onthouden.

(foto Pixabay)