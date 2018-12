Kammenstraat autovrij tijdens eindejaars- en koopjesperiode

Ook dit jaar wordt de Kammenstraat afgesloten voor auto’s. Vanaf zaterdag 15 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 is de straat autovrij van 11 tot 19 uur. De stad Antwerpen werkte tijdelijke verkeersmaatregelen in de omgeving uit om lokale bewoners en bezoekers een vlotte doorgang te bieden.

De Kammenstraat ligt vlak bij het voetgangersgebied van de Wilde Zee. Door de straat autovrij te maken vergroot de stad het voetgangersgebied en kunnen shoppers ongehinderd hun kerst- of soldeninkopen doen.

De verdwijnpaal op de hoek met de Oudaan zal de Kammenstraat afsluiten van zaterdag 15 december tot en met zondag 6 januari, telkens tussen 11 en 19 uur. In de omgeving worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Daardoor kan het openbaar vervoer blijven functioneren, kunnen bewoners in hun buurt blijven parkeren en blijven de parkings in de binnenstad vlot bereikbaar. Op die manier wordt de hinder voor alle lokale gebruikers zoveel mogelijk beperkt.

In volgende omliggende straten verandert tijdens de koopjesperiode tijdelijk de verkeerssituatie:

Everdijstraat: afgesloten ter hoogte van de parking Oudaan

Sleutelstraat: afgesloten aan de Kammenstraat. Er geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer.

Sint-Antoniusstraat: afgesloten aan de Kammenstraat. Er geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer.

Lombardenstraat: dubbelrichtingsverkeer en plaatselijk parkeerverbod

Geefstraat: enkelrichting voor autoverkeer en openbaar vervoer van Lombardenstraat naar Schoenmarkt, verplicht rechtsaf van Geefstraat naar Schoenmarkt

Eiermarkt: enkelrichting tussen Meirbrug en inrit parking Meir (in de richting van de parking). Verkeer komende uit de parking Meir kan niet meer richting Meirbrug rijden en moet via de Sudermanstraat wegrijden.

Winkelhart blijft bereikbaar op een slimme manier

Het winkelhart van Antwerpen is bereikbaar met het openbaar vervoer. Bezoekers die met de auto komen, kunnen de park-and-rides aan de rand van de stad gebruiken. Die sluiten aan op trams die hen naar de binnenstad brengen. Wie toch in het centrum wil parkeren, volgt het best de parkeergeleiding om een plekje te vinden in een van de betaalparkings van de stad. Opgelet, in het centrum van Antwerpen geldt sinds 2017 een lage-emissiezone. Op de website www.slimnaarantwerpen.be vinden bezoekers alle mobiliteitsinfo terug om Antwerpen te bereiken, en info over de werken in en rond de stad.

(Bron : Stad Antwerpen)

(Foto : Google Street View)