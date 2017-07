Kamp van KSA-jongeren in Westmalle stopgezet

Een kamp van KSA-jongeren uit Westmalle is stopgezet. Er zijn verschillende leden ziek geworden.

De kamplaats in het Luxemburgse Tenneville is ontruimd nadat verschillende kinderen ziek werden. 6 jongeren werden opgenomen in het ziekenhuis. 24 leden van de KSA kregen last van misselijkheid.

De ouders werden intussen verwittigd. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak van de symptomen is, mogelijk moet die gezocht worden in het water van een nabije rivier. Het Voedselagentschap is al ter plaatse geweest en liet al weten dat het kamp zelf er allicht niets mee te maken heeft: de keuken was in orde en de etenswaren werden goed vervoerd en bewaard.