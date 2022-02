Kampioen bodybuilding staat terecht voor hormonenhandel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 43-jarige Patrick N. uit Eindhoven veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel en tot een boete van 120.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Hij had seksfeestjes met Roemeense prostituees georganiseerd. Medebeklaagde Dennis T., die verstek liet gaan, kreeg twee jaar cel en 80.000 euro boete opgelegd. Het onderzoek ging in 2019 van start met politionele info dat een Roemeens netwerk meisjes tussen 18 en 20 jaar naar Duitsland bracht om ze tewerk te stellen in de prostitutie. Via beklaagde Patrick N. waren ze ook werkzaam in België en Nederland. Tussen mei 2018 en september 2019 had hij verschillende advertenties op de sekssite Redlights geplaatst voor 'bare' dates of gangbangs, afspraakjes of groepseks zonder gebruik van condooms, waardoor hij de gezondheid van de meisjes in gevaar bracht. Op 8 juni 2018 had de politie een controle uitgevoerd in een hotel in Wommelgem, na een melding over zo'n gangbang. Er werden toen drie Roemeense meisjes en 24 naakte mannen in de kamer aangetroffen. Ze hadden allemaal 150 euro betaald aan Patrick N. Hij organiseerde minstens een twintigtal seksfeestjes, waaraan hij ook zelf deelnam. Patrick N. zocht geschikte locaties, huurde kamers en zorgde voor het vervoer van de vrouwen. Dennis T. verleende op zijn vraag een aantal vrouwen onderdak in een huurappartement in Antwerpen. Beide mannen ontvingen in ruil een deel van de prostitutie-inkomsten en/of werden in natura vergoed. Patrick N. werd in november 2020 opgepakt aan het hotel in Wommelgem. De veertiger had de vrijspraak gevraagd. Hij zei dat hij met een seksverslaving kampt en vaak prostituees bezocht, ook in Duitsland. Hij werd er verliefd op een Roemeens meisje en stelde haar voor om ook in België en Nederland te werken, waar ze meer kon verdienen. Door de taalbarrière regelde hij haar afspraken. Haar vriendinnen wilden dat ook wel en zo was de bal aan het rollen gegaan. Hij zei dat hij enkel een vergoeding voor zijn kosten had gevraagd, hen nooit tot iets had verplicht, dat ze zelf hun uren mochten kiezen en klanten mochten weigeren. De rechtbank vond het bewezen dat beide mannen zich schuldig hadden gemaakt aan mensenhandel met als doel de prostitutie van verschillende Roemeense vrouwen te kunnen uitbuiten. Dat de meisjes zich vrijwillig prostitueerden, deed er volgens de rechtbank niet toe. Patrick N. had vijftien meisjes onder zich en moet daarom 120.000 euro betalen, 8.000 euro per meisje. Een deel van de boete werd bij hem met uitstel opgelegd. Bij Dennis T. ging het om tien meisjes, wat de totale boete op 80.000 euro brengt.Foto Belga