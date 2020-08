Kampvuurverbod in hele provincie Antwerpen, rookverbod in natuurgebieden

Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft vandaag een kampvuurverbod uitgevaardigd voor het hele grondgebied van de provincie, omwille van de droogte en de aangekondigde hittegolf. Er geldt ook een totaal vuur- én rookverbod in natuur-, heide- en bosgebieden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigde code oranje af voor de provincie Antwerpen, wat erop neerkomt dat het erg droog en dus brandgevaarlijk is. Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit, er wordt meer materieel en mankracht ingezet en de brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Vuur- en rookverbod

Gouverneur Berx voegt daar nu voor de tweede keer dit jaar een vuur- en rookverbod aan toe en op het hele grondgebied van de provincie een kampvuurverbod. 'Aan al wie tijdens het tropische weekend buitenkomt en gaat ontspannen in de natuur: doe dat verstandig en op veilige afstand, met maximale aandacht voor de extra maatregelen die in onze provincie van kracht zijn tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19', zegt Berx nog. 'Bovendien vraag ik aan iedereen om maximaal waakzaam en alert te zijn voor vuur in de natuur. Zorg goed voor jezelf, voor anderen, én ook voor onze bossen en heide- en natuurgebieden.'

(foto Pixabay)