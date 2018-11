Een marathon uitlopen. 42 kilometer dus. Het is voor iedereen die het doet, een fameuze prestatie. Al heb je er altijd die nog wat verder willen gaan en meerdere marathons willen lopen. Loopwonder Patrick uit Antwerpen is zo iemand. Hij heeft al, hou je vast, 1110 marathons gelopen in heel zijn leven. Een fenomenaal aantal. Nu zondag loopt ie zijn 1111de marathon. En dat hij die nu precies nu zondag op 11 november wil lopen, dat is geen toeval.