Kandidaten gezocht voor centers in Borgerhout

Vanaf vandaag zoekt AG VESPA kandidaten om 15 van de centers, de bogen onder de gemetselde spoorwegberm langs de Singel in Borgerhout, in gebruik te nemen. Afgelopen december is AG VESPA gestart met de renovatie ervan. Tegen de zomer van dit jaar zijn ze klaar en kunnen ze ingevuld worden. Zo wordt er ingespeeld op de vraag die er in het district is naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap. In totaal zijn er 59 centers langs de Engelselei.

Meer info kan je hier vinden.

Foto: Simulatiebeeld centers na de renovatie (agvespa.be)