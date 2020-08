Kandidaten gezocht voor uitbating cafetaria De Schinde in Ekeren

AG VESPA is op zoek naar een gemotiveerde uitbater voor de cafetaria aan zwembad De Schinde in Ekeren.

Zwembad De Schinde ligt in het centrum van Ekeren en maakt deel uit van een sportsite in het Hagelkruispark. Dit park wordt intensief gebruikt door sporters, scholen en buurtbewoners. Naast het zwembad is er een voetbalveld, een atletiekpiste en een sportgebouw voor gym en dans. Verder is er ook een speeltuin die zichtbaar is vanop het terras van de cafetaria. Voor deze cafetaria wordt nu een nieuwe uitbater gezocht.

De cafetaria beschikt over een multifunctionele verbruiksruimte van 181 m² met gebruiksklare toog, een keuken van 19 m², een berging van 35 m² en sanitaire voorzieningen. Als enige gebouw op de sportsite heeft de cafetaria ook een terras (85 m²). De keuken en de verbruiksruimte met zicht op het zwembad hoeven alleen nog ingericht worden door de nieuwe uitbater.

De concessie wordt afgesloten voor een periode van negen jaar en gaat in op 1 december 2020. De minimumvergoeding bedraagt 12.000 euro per jaar, exclusief btw. Een belangrijke voorwaarde van de overeenkomst is dat de concessiehouder zelf de cafetaria uitbaat. Het is niet toegestaan om de cafetaria te verhuren of een onderconcessie af te sluiten.

Kandidaten die de cafetaria wensen uit te baten kunnen hiervoor een bod met projectvoorstel onder gesloten omslag indienen uiterlijk op vrijdag 9 oktober om 14 uur.

(foto © AG Vespa)