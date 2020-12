Kankeronderzoek krijgt ook (letterlijk) zuurstof

Met de plaatsing van twee zuurstofregulerende laboratoriumkasten kunnen de onderzoekers van UAntwerpen voortaan nog nauwkeuriger tumoren onderzoeken. Dit zelfs met minder proefdieren. “Onze installatie – uniek in België – stelt ons in staat tumoren nog beter te doorgronden”, zegt prof. Evelien Smits.

Het Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE) van de Universiteit Antwerpen, onder leiding van prof. Filip Lardon, staat al jaren aan de top wat het wetenschappelijk onderzoek naar kanker betreft. De onderzoeksgroep heeft wereldwijd een goede reputatie, en die zal alleen nog maar versterkt worden door de installatie van zuurstofregulerende laboratoriumkasten, uniek in ons land. De nieuwe toestellen maken het mogelijk om de invloed van zuurstoftekort op de ontwikkeling van kanker te bestuderen.



“Tumoren worden gekenmerkt door een tekort aan zuurstof door hun snelle groei en gebrekkige doorbloeding”, legt prof. Evelien Smits uit. “Dit zuurstoftekort speelt sterk in het voordeel van de kankercellen, die in tegenstelling tot normale cellen kunnen blijven delen met zeer weinig zuurstof. Het belang van dit zuurstoftekort werd vorig jaar nog onderstreept door de uitreiking van de Nobelprijs voor Geneeskunde aan de drie onderzoekers die hebben ontdekt hoe cellen hierop reageren.”



In de nieuwe laboratoriumkasten zullen wetenschappers heel erg nauwkeurig het inwendige van een tumor in het lichaam kunnen nabootsen. CORE beschikt over twee kasten, waardoor tegelijk verschillende zuurstofniveaus kunnen bestudeerd worden. De investering maakt hoogtechnologisch baanbrekend onderzoek in verschillende kankertypes mogelijk, zonder daarvoor proefdieren te moeten inzetten.

Hogere versnelling

“Het wordt steeds duidelijker dat zuurstoftekort een belangrijke factor is in resistentie tegen huidige en nieuwe kankerbehandelingen”, aldus prof. Wouters. “Daar moeten we rekening mee houden, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van immuuntherapie. Met de nieuwe kasten kunnen we nu ook geavanceerde cycli van zuurstof instellen zoals dit ook in de tumor zelf gebeurt, waar zuurstof afwisselend minder en meer aanwezig is.”

In de toekomst zullen onderzoeksresultaten vanuit een petrischaal met meer succes en sneller vertaald kunnen worden naar patiënten. Op die manier schakelt het kankeronderzoek een versnelling hoger.

(Bron & foto: © UAntwerpen)