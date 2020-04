Kans op tweede besmettingsgolf in het najaar

De groepsimmuniteit van de Europese landen valt tegen, en in september of oktober is de kans op een tweede besmettingsgolf van het coronavirus heel groot. Dat heeft Herman Goossens, professor microbiologie aan de Universiteit Antwerpen, in "De afspraak" verteld.

De professor verwacht evenwel niet dat de coronamaatregelen dan nog even streng als nu hoeven te zijn. "Om dat scenario te vermijden zullen we slimme exitstrategieën moeten ontwikkelen zodat de curve laag genoeg blijft," vertelt hij, "maar de komende maanden worden in elk geval een zware dobber."

(Bron VRT NWS - De Afspraak - foto © Belga)