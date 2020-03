Kantoor Oudaan blijft toegankelijk zonder afspraak

Politiezone Antwerpen heeft beslist dat het kantoor Oudaan ook zonder afspraak toegankelijk blijft voor wie een aangifte wil doen of een klacht wil neerleggen. Het kantoor zal 12 uur per dag, 7 dagen op 7 geopend blijven, met of zonder afspraak.

Sinds 2018 veranderde Politiezone Antwerpen de onthaalregeling van verschillende wijkkantoren. De meeste wijkkantoren zijn ondertussen enkel nog op afspraak te bezoeken. Deze manier van werken zou uitgebreid worden naar alle kantoren, behalve het hoofdkantoor op de Noorderlaan, dat dag en nacht toegankelijk is, met of zonder afspraak. Na de verhuis naar het nieuwe mastergebouw aan Post X in Berchem zal dit ook 24 op 7 geopend zijn, als opvolger van het kantoor op de Noorderlaan. Door met afspraken te werken in de kantoren, verkleinen de wachttijden voor de bezoekers en kunnen de onthaalmedewerkers hun dossiers beter voorbereiden. De extra capaciteit die hierdoor vrijkomt, wordt ingezet in de wijkteams op straat, waardoor hun slagkracht vergroot.

Na de bekendmaking van deze beslissing trad de korpsleiding van Politiezone Antwerpen in gesprek met de vakorganisaties. Er werd beslist dat ook het kantoor aan de Oudaan geopend zal blijven voor mensen zonder afspraak. De huidige regeling, waarbij het kantoor 12 uur per dag, 7 dagen op 7 is geopend, blijft behouden. Er zal ook bijkomende capaciteit voorzien worden voor het onthaalteam van de Oudaan en op de Noorderlaan. Op die manier blijft er ook in het stadscentrum een plek waar mensen zonder afspraak aangifte kunnen doen. Deze werking zal na de zomer in voege treden en wordt samen met de vakorganisaties doorlopend geëvalueerd.