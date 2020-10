Kantoorstoelen leveren 6000 euro op voor Levensloop

Speelgoedwinkel In den Olifant trekt weg uit de Leopoldstraat in Antwerpen. Bij de alom bekende speciaalzaak staan twee nieuwe zaakvoerders aan het roer. Eén daarvan is een oude bekende. Nele Vekemans is de dochter van één van de vroegere zaakvoerders, en neemt nu samen met haar echtgenoot de winkel over. Kwaliteit en duurzaamheid blijven de vaste waarden, maar de zaak gaat wel moderniseren en daar hoort dus ook een nieuw pand bij.