Misschien heeft u of uw zoon of dochter ook een poging ondernomen deze voormiddag om tickets te kopen voor Tomorrowland. Want om 11 uur startte de verkoop van de eerste ronde tickets voor het dancefestival in De Schorre in Boom. Eerst aan de beurt waren de Belgische festivalgangers. En de vraag was duidelijk weer enorm. 200.000 tickets vlogen in een mum van tijd de deur uit.