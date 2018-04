Kapellen zoekt toeristische gidsen

De gemeente Kapellen en het CVO EduKempen organiseren in het schooljaar 2018-2019 een opleiding tot toeristische gids. De focus ligt op Kapellen, maar er wordt ook over de grenzen gekeken. Denk maar aan omliggende wijken als Mariaburg, Hoevenen, Hoogboom-Brasschaat en de twee ‘andere’ Puttes. Naast allerlei vaardigheden voor gidsen wordt in de opleiding aandacht besteed aan geschiedenis, cultuur, kunst, groen, stadsontwikkeling en nog veel meer.

Heb jij goesting om allerlei wetenswaardigheden en anekdotes te ontdekken over de toeristische pareltjes, monumenten, domeinen en andere bezienswaardigheden in Kapellen én ze (na de opleiding) verder te vertellen? Kom dan op donderdag 17 mei om 19.00 uur naar een infoavond over deze opleiding in gemeentehuis Beukenhof (C. Pallemansstraat 71). Daar krijg je alles te horen over de inhoud van de opleiding, de inschrijvingsvoorwaarden en de gidsenwerking in Kapellen. Als afgestudeerde gids ontvang je een certificaat van (beroeps)gids, kan je bijkomende scholing volgen bij Toerisme Vlaanderen én kan je (tegen vergoeding) voor de gemeente op pad.

(bericht en foto : Gemeente Kapellen)