Kapelse danseressen gooien hoge ogen

Wij Belgen zijn niet alleen goed in voetballen, we blijken ook nog eens bjizonder straf in dansen.

Van 7 tot 13 juli heeft Dansschool ENcore uit Kapellen, onder leiding van Elke Vandeneede, deelgenomen aan een danstornooi in Praag. Het ‘New Praque dance festival’, dat dit jaar al voor de 22ste keer werd georganiseerd. Het gaat om een internationaal tornooi, waar dansgroepen uit de hele wereld het tegen elkaar opnemen.

De Kapelse dames pakten op het tornooi de eerste prijs in de stijlen HipHop en Modern Dance, een bijzonder straffe prestatie.