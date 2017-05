Kapelse dansschool kaapt prijzen weg in binnen- en buitenland

Senn City Dance Company, een dansschool uit Kapellen o.l.v. Vicky Van Wallendael, kaapt met haar 3 wedstrijd Showdance teams de ene prijs na de andere weg.

Zo hebben zij er dit seizoen al 4 wedstrijden opzitten in België en Nederland waar ze met 6x goud en 3x zilver naar huis vertrokken.

Als kers op de taart vertrokken ze 17 maar op 3-daagse naar het Europese Kampioenschap in Disneyland Parijs. Ook daar gingen de 3 teams met 2x goud en 1x zilver naar huis.

Vicky staat gekend om haar zeer expressieve en inlevende moderne show choreografieën. Zo wonnen ze dit jaar ook nog eens de gouden beker voor ‘Beste expressie’

Voor de 16, 9 tot 11-jarige dansers uit groep Sennsation Juniors maakte ze dit jaar een prachtige choreografie op de muziek uit de film ‘The Lion King’.

De 16, 12 tot 15-jarige dansers uit groep Sennsation Youth dansten dan weer een spectaculaire choreografie op de wonderlijke muziek uit de Musical ‘The Notre Dame de Paris’.

En de 15, 16+ dansers uit groep Sennsation Adults, ontroerde iedereen dit jaar, zowel het publiek als de jury stonden versteld van hun knappe prestatie.

Zij brachten een realistische en ontroerende choreografie over ‘Nine Eleven’, u kan het zich alvast nog herinneren, de moment dat de wereld even stilstond met deze tragische gebeurtenis op de Twin Towers te New York. Ook in de zaal leek de tijd even stil te staan.

Op 21 mei dansen deze 3 teams hun laatste wedstrijd van het seizoen in eigen land. Op zaterdag 27 mei houden zij hun jaarlijkse dansshows, waarin al hun dansers hun beste beentje zullen voor zetten. En op 28 mei brengen zij dan weer 2 musicalvoorstellingen.