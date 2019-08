Dat de Red Lions en de Red Panthers op dit moment hun EK afwerken in het hockey, dat kon u al zien in ons nieuws. Maar ook de Red Giants moeten vol aan de bak. Dat is onze nationale ploeg in het G-hockey. Hockey voor mensen met een verstandelijke beperking is dat. Op de velden van de club Victory in Edegem strijden zij voor de Europese titel.