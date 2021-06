Aan de havenkranen bij de Schelde, ter hoogte van de Waagnatie, nam voetbalclub Antwerp vanmiddag een video op om het uittenue voor komend seizoen voor te stellen. Elk tenue van The Great Old heeft een bepaald thema. Voor het uittenue is dat de haven. Kapitein Faris Haroun toonde het shirt, dat pas volgende week officieel voorgesteld wordt, geflankeerd door enkele dokwerkers die net van hun vroege shift kwamen. Een van de drie dokwerkers in het filmpje is de huidige materiaalman van Antwerp. Iedereen kent hem vooral bij z’n bijnaam: De Witte. Hij werkte z’n hele leven in de haven, na z’n pensioen werd ie materiaalman bij Stamnummer 1. De ideale man dus om mee te figureren in de nieuwe clip.