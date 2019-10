Dertig houten kaders die steeds groter worden... Met die indrukwekkende constructie maakt "Tuning People" de voorstelling "Kadrage". Het is tegelijkertijd theater, performance en beeldende kunst. In verschillende woordenloze taferelen zetten de makers de toeschouwer aan het denken. Kadrage gaat op 14 november in première in Cultuurcentrum Berchem.