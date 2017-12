Dorpskapper licht klanten op voor ruim twee miljoen euro

Het openbaar ministerie heeft vandaag vijf jaar cel en 6.000 euro boete gevorderd voor W.C. De ooit zeer geliefde kapper uit Stabroek lichtte verschillende van zijn klanten op door hen interesten van 25 tot wel 33 procent te beloven als ze hun geld via hem zouden beleggen.

Hij wist zo meer dan twee miljoen euro achterover te drukken. Tweeëntwintig slachtoffers eisen voor de rechtbank hun geld terug. Hij gebruikte het geld om zijn eigen schulden af te betalen.

'De beklaagde had zelfs geld gevraagd aan de kankerpatiënten van wie hij pruiken verzorgd had', stelde de procureur. W.C. gaf uiteindelijk toe dat er nooit een investeringsfonds geweest was. Zijn financieel adviseur bestond evenmin.

Zijn advocate Stéphanie De Mot vroeg de rechtbank om W.C. een celstraf met uitstel op te leggen, mede gelet op zijn medische toestand. De man heeft namelijk de ziekte van Parkinson. Hij vertelde de rechtbank dat hij spijt had.

Vonnis op 9 januari.