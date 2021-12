Kappers moeten hulp bieden bij partnergeweld

Febelhair, de sectororganisatie voor Belgische kappers, gaat 20.000 kappers opleiden om hulp te bieden bij partnergeweld, in samenwerking met hulplijn 1712 en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Dit jaar registreerde 1712 al 2.000 oproepen over partnergeweld. Via een opleidingsvideo worden de kappers aangespoord om signalen van partnergeweld bij klanten te herkennen, hen een luisterend oor te bieden en hen door te verwijzen naar professionele hulp.

'Kappers hebben een unieke rol in het herkennen en bespreekbaar maken van partnergeweld. Vaak hebben ze een vertrouwensrelatie met hun cliënten en horen ze erg persoonlijke verhalen', aldus Charles-Antoine Huybrechts van Febelhair. Het CAW en hulplijn 1712 werken aan de video mee, net als seksuologe en goodwillambassadeur Goedele Liekens.

'De aanpak van partnergeweld is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, waarbij ook kappers het verschil kunnen maken. We verwachten uiteraard niet dat kappers zich opstellen als hulpverleners, maar wel dat ze hun bezorgdheid tonen, luisteren zonder te oordelen en professionele hulp aanmoedigen', onderstreept Wim Van de Voorde, coördinator van 1712.

De afgelopen vier weken steeg het aantal oproepen over partnergeweld naar 1712 met bijna 150 procent in vergelijking met de maand ervoor. Dit jaar ontving de hulplijn al 2.000 oproepen over partnergeweld, waarvan het grootste deel over emotioneel geweld. Volgens Van de Voorde is het stijgend aantal oproepen vooral te wijten aan verschillende campagnes en communicatie-initatieven.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke noemt het initiatief van 1712 en Febelhair 'bijzonder waardevol'. De CD&V-minister kondigt ook een verdere versterking van de hulplijn aan. 'Ik heb al een eerdere versterking toegekend aan 1712 om onder meer tegemoet te komen aan de verhoogde caseload. Het is goed dat mensen hun weg vinden richting 1712 zodat hopelijk tijdig actie kan ondernomen worden. Daarom zullen we de extra versterking van de 1712-werking verlengen met 3 jaar tot 30 november 2024. We voorzien hiervoor meer dan 550.000 euro', aldus Beke.

Foto Belga