In de serviceflats van De Fontein, in Borgerhout, zijn er vijf mensen overleden, nadat ze in het ziekenhuis waren opgenomen voor een besmetting met covid 19. Ze stierven één na één, de voorbije dagen. Het gaat om vijf vrienden die in de servicflats vaak contact hadden met elkaar. Ook andere bewoners en verzorgingspersoneel vertonen symptomen van het virus.