Kappers mogen nog steeds hopen op heropening voor Valentijn

Kappers mogen nog altijd hopen op een heropening op 13 februari. Dat is te horen in politieke kringen. Daar verwijzen ze naar het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens die al een tijdje dalen. Al blijft het aantal besmettingen nog altijd stijgen.

In onze regio ziet het beeld er vandaag wel wat beter uit dan gisteren. In Antwerpen is er wel nog een stijging van het aantal gevallen. In Antwerpen kwamen er op twee weken tijd 1649 besmettingen bij. Dat zijn er 11 meer dan gisteren. Ook in negen andere gemeenten is er nog een toename. Die is het sterkst in Wuustwezel en Stabroek. Maar in 13 gemeenten valt er een daling te noteren, al is die overal wel klein.

(archieffoto Pixabay)