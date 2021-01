Kappers overrompeld voor afspraken: "Alsof het Tomorrowland is!"

Ook in een school in Brasschaat zijn er drie coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat om Triolo, een basisschool voor buitengewoon onderwijs in Brasschaat. Twee leerkrachten en één leerling raakten besmet.Net als in Kontich en Edegem eerder deze week is ook in Brasschaat beslist om de school te sluiten. Vanaf maandag al tot en met 3 februari. Alle leerkrachten en leerlingen zijn op de hoogte gebracht om zich maandag te laten testen in de school.De oorzaak van de besmettingen is nog niet gekend. Het is ook nog niet duidelijk of het om de Britse variant van het virus gaat. Foto Belga