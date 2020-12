Kappers plannen komende zaterdag symbolische actie

Koffie-, thee- en chocolademelk in een buisje... met dat idee gaan Rudy en Vera van koffiehuisje Kotee in Gooreind de tweede lockdown te lijf. Via hun website bieden ze hun klanten de specialiteiten van het huis in een bijzondere verpakking aan: kleine cadeautjes die in deze moeilijke tijden voor wat warmte moeten zorgen...