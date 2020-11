Kappers zwaar teleurgesteld: "Zonder compensatie volgt een bloedbad"

De Federatie van Cinema's in België reageert bijzonder ontgoocheld op de verlenging van de verplichte sluiting tot allicht eind januari. 'Er is nu specifieke en substantiële steun nodig voor het overleven van de filmsector', zegt secretaris Thierry Laermans. 'Anders riskeren we zware rampen.' Laermans benadrukt dat de winterperiode voor de cinema normaal gezien de drukste van het jaar is. 'Dat we dan gesloten moeten blijven, is een ongelooflijke economische slag', zegt hij. 'We hadden gevraagd om net als in Frankrijk half december weer open te mogen. We begrijpen dat de gezondheidscrisis nog niet voorbij is, maar we hebben bewezen dat een cinemabezoek perfect veilig is. We zijn zwaar teleurgesteld dat het publiek zelfs een klein beetje ontspanning niet gegund wordt.'Laeremans stelt dat er weliswaar algemene steunmaatregelen gelden waar ook bioscopen een beroep op kunnen doen, maar dat die louter de kosten beperken en niet in verhouding staan met de gemiste inkomsten van de komende maanden. 'Er is dringend echte hulp nodig', herhaalt hij.