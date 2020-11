Kappersfederatie roept leden op om niet 'in het zwart' te gaan knippen

In de Antwerpse wijk Luchtbal is deze ochtend een nieuwe ontbijt en lunchzaak geopend. En dat is goed nieuws voor de buurtbewoners. Op de Luchtbal zijn op enkele bakkers na, bijzonder weinig voedingszaken. Brasserieën, of andere horecazaken kom je er amper tegen. Bij Cheze Ve'ke kan je voorlopig enkel afhalen, maar Veerle Goddefroy hoopt in de nabije toekomst haar klanten in de zaak te mogen bedienen.