Kapperszaak gesloten wegens overtredingen coronaregels

Zaterdag is een kapsalon bestuurlijk gesloten omdat de uitbater ervan de regelgeving niet goed opvolgde.

Toen het wijkteam van de Quinten Matsijslei er voorbij kwam, zagen ze vier klanten wachten voor ze verder geholpen werden. De kapper was immers iemand anders' haar aan het knippen. Er waren dus vier mensen te veel binnen. De kapper droeg een stoffen mondmasker, want niet volgens de afspraken is. Er lag ook geen afsprakenboek of er was geen afsprakensysteem aantoonbaar. Omwille van die verschillende inbreuken is beslist om de zaak gedurende 24 uur te sluiten.

(foto Pixabay)