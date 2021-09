Nieuws Kapster voor overlegcomité: "Stop met mondmaskerplicht"

Morgen is er een nieuw overlegcomité over mogelijke coronaversoepelingen. Zo vragen onder andere de contactberoepen, zoals de kappers, dat ze het mondmasker in de zaak mogen afzetten. Want nu zijn ze nog altijd verplicht dat te dragen.