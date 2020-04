Karateschool Ookami Dojo gaat digitaal

Sinds vrijdag 13 maart zijn in het hele land de sportscholen en -verenigingen gesloten. Ook Karateschool Ookami Dojo moest noodgedwongen haar vestiging in Stabroek en Putte sluiten. De karatekas blijven echter niet bij de pakken zitten en trainen sindsdien online verder.

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad een maand geleden afkondigden, hadden verstrekkende gevolgen voor de karateschool. “Onze leden waren hard aan het trainen voor enkele grote wedstrijden in binnen- en buitenland,” vertelt Sensei Jelle, “maar dat is niet het enige waar ze mee inzaten. Onze club is een hechte familie en we zien elkaar 4 tot 5 dagen in de week. Het wegvallen van dat contact – en niet weten voor hoelang dat zo zal zijn – zorgde voor heel wat bezorgdheid bij onze leden.” De club ging dus meteen aan de slag en zocht naar oplossingen.

Na vier dagen lanceerde Ookami Dojo al de ‘Corona Lockdown Challenge’. Via filmpjes op Facebook dagen de lesgevers hun leerlingen zo elke week uit om 4 sportieve, technische of creatieve opdrachten tot een goed einde te brengen. Voor de jongste karatekas (4 tot en met 7 jaar) wordt wekelijks een aparte opdracht uitgewerkt, zodat ook zij bij de clubwerking betrokken blijven.

In tussentijd testte het kader druk online-diensten voor live-streaming en video-conferencing uit. Zodra een platform werd gevonden dat toegankelijk was voor alle leden van de club, werden de eerste online karatelessen opgestart. “Onze jongste karatekas hebben nu elke zaterdag training, terwijl we met de oudere groepen op woensdag en zaterdag trainen”, Ligt Sensei Jelle toe. “Het is natuurlijk niet hetzelfde als trainen op de club, maar uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke creativiteit. Onze leden zijn blij dat ze op deze manier toch hun momentjes samen hebben en tegelijkertijd doen we er alles aan om op niveau te blijven.” En dat het initiatief warm onthaald wordt, blijkt uit de deelnemersaantallen. Van de 148 leden van de club, volgen er al 113 de online lessen. “Never Give Up! Is een belangrijk motto binnen het karate”, sluit Sensei Jelle af. “Ook deze crisis gaat voorbij en we gaan er alles aan doen om hem zo goed mogelijk door te komen. En al blijven we allemaal braaf in ons kot, als karatekas doen we dit ook weer samen.”