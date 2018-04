Karl Apers verlaat ATV en stapt in de politiek

Onze collega Karl Apers, die u kent als presentator van het politieke debat-programma 'Wakker op Zondag', verlaat ATV en stapt in de politiek. Apers stapt over naar de sp.a.

Apers werkt al sinds 1999 voor ATV en hij bekleedde daar meerdere functies. Hij was onder meer presentator van verscheidene programma's, journalist, maar ook eindredacteur van het ATV-nieuws en het economische magazine Antwerpen @ work. Hij presenteerde tot net voor de paasvakantie het middagnieuws en 'Wakker op Zondag', afwisselend met Bieke Ilegems. Apers is 54 jaar, hij is oorspronkelijk van Puurs, maar woont al vele jaren in Berchem.

Karl nam vanmorgen afscheid van zijn collega's. Hij begint op 1 mei bij de socialisten.

Welke rol hij precies gaat vervullen bij sp.a wordt vandaag bekendgemaakt op een persconferentie. Hij zal sowieso op de lijst voor de socialisten voor de gemeenteraad gaan staan en ook op de lijst voor het district Berchem. Meer daarover straks in ons nieuws.