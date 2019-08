Opnieuw zal een kleine gemeente het binnenkort zonder bankautomaat moeten stellen. Enkele weken geleden zag u nog in ons nieuws dat de laatste automaat in Vremde verdween, en nu is Pulderbos aan de beurt. Over drie weken zullen alle inwoners van de deelgemeente van Zandhoven hun geld een pak verder moeten gaan afhalen.