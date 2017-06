De benefiet Hope die zondag plaatsvond in Mortsel, is bijna in mineur geëindigd. Op de benefiet wordt geld ingezameld voor het kankeronderzoek in UZA. Maar op het einde van de avond gingen enkele dieven aan de haal met de kassa. De medewerkers zetten meteen de achtervolging in en konden uiteindelijk twee verdachten overmeesteren. Een groot deel van het geld dat in de kassa zat, werd zo teruggevonden.