Thorben, het jongetje dat bij z'n geboorte zware hersenschade opliep en daardoor gespecialiseerde zorg nodig heeft, heeft in Curaçao dolfijntherapie gevolgd. De jongen heeft daar duidelijk enorm van genoten. Die therapie is erg duur en zijn ouders hebben hard moeten werken en rondgaan bij mensen om het geld in te zamelen. Zijn papa, Mano, dankt in een facebook-bericht iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen, omdat het voor Thorben een geweldige ervaring was. Hieronder het bericht: "Heb jullie gestalkt 2j aan een stuk met mijn vraag naar sponsoring en hulp voor mijn zwaar motorisch fysiek zoontje en al zijn beperkingen. Wou jullie even laten zien voor wat dit nodig was. 2j en 4m geleden waren we aan een avontuur begonnen niet wetende wat er ons te wachten stond. Zovele acties ondernomen, bloed zweet en tranen gelaten. Het heeft mij persoonlijk heel veel energie gekost alsook een pak kg kwijt maar geloof me het was ELKE minuut waard om deze ervaring te mogen meemaken. Daarom willen we van hieruit nog eens IEDEREEN bedanken die op eender welke manier zijn steun heeft gegeven. Dit hadden we nooit alleen kunnen verwezenlijken." "De vraag die we ons vooraf stelde was...zou Thorben hier baat bij hebben omdat het kostenplaatje ook niet min was. et antwoord van wat wij nu al hebben gezien is volmondig JA. Is er een kans dat we deze Therapie terug gaan doen of zouden aanbevelen? Absoluut ook een volmondige JA." "We zijn nog niet thuis of mijn koker is al aan het denken van wat kunnen we doen om Thorben deze ervaring terug te laten meemaken...we hopen dit te kunnen doen binnen 2j met wederom veel steun en hulp die we de afgelopen 2,4j ook heel positief hebben gekregen. Wat was dit leerrijk voor Thorben maar zeker ook voor ons." "Ik kan hier nog zoveel over vertellen, maar deze foto's spreken voor zich. Dus ik zou zeggen geniet ervan en van ons allemaal een nederige welgemeende dikke merci en een liefdevolle knuffel van Thorben"