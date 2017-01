Kasteel Hof ter Linden doelwit van vandalen

In Edegem is kasteel hof ter Linden de afgelopen maanden meermaals het doelwit geweest van vandalen.



Afgelopen weekend werden verschillende natuurstenen voor de renovatie van het kasteel, op de bevroren vijver gegooid en eerder deze maand werd ook al een raam ingeslagen. Volgens buurtbewoners is dit het werk van hangjongeren die al meermaals voor overlast zorgden in het kasteelpark. De politie maakt een prioriteit van de zaak, maar moet de jongeren wel op heterdaad kunnen betrappen. In dat geval zullen ze alle schade moeten vergoeden.