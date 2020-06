Kasteel Hof Ter Linden wordt beschermd tegen houtaantastingen

Wie de volgende dagen in het park van Hof Ter Linden in Edegem gaat wandelen, zal zien dat er een zone van 10 meter rond het kasteel afgesloten is. Gisteren startte de firma Anticimex immers met het begassen van 3 ruimtes op het gelijkvloers, waar houtaantastende insecten de monumentale parketten, deuren en ramen beschadigen. Om deze beschermingsmethode uit te voeren, werden de ramen aan de buitenzijde met een zeil overspannen en de kamers nadien met een gas gevuld. Rond het monument geldt een veiligheidsperimeter. Er is evenwel geen gevaar voor de volksgezondheid.

Het kasteel van Hof Ter Linden is een prachtig monument, gelegen in mooi park in het hartje van Edegem. Daarnaast beschikt het kasteel over een zeer waardevol interieur. De gelijkvloerse verdieping is uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl. De ronde zaal, met zijn indrukwekkende parketvloer en de typische classicistische versieringen, is een pareltje. De ronde deuren, zowel binnen in het kasteel als aan de achterzijde, geven deze ruimte veel cachet. Maar ook elders in het kasteel zijn er prachtige parketvloeren en sierelementen aanwezig.

“Jammer genoeg worden de parketvloeren in drie ruimtes op het gelijkvloers, waaronder de impressionante ronde zaal, aangetast door houtborende insecten. Deze banen zich ook een weg in de ronde deuren, de versierde deurkaders en ander schrijnwerk. Daarom is het noodzakelijk dat deze insecten nu, reeds voor de grootschalige restauratie van het kasteel die in de komende jaren zal volgen, aangepakt wordt. Indien we nog langer wachten zou de schade exponentieel toenemen”, vertelt Koen Metsu, burgemeester van de gemeente Edegem.

Gespecialiseerd werk

“Daarom hebben de eigenaars van het kasteel, zijnde gemeente Edegem, Kempens Landschap en Natuurinvest, besloten om het interieur tegen verder schade te behoeden en de drie ruimtes te laten begassen. Dit houdt in dat de ruimtes volledig luchtdicht worden afgesloten, ook aan de buitenzijde, en nadien worden gevuld met sulfurylfluoride. Na enkele dagen kan dit gas gecontroleerd worden vrijgegeven door het kasteel te ventileren en de nog aanwezige gasconcentratie goed te meten. Dit alles gebeurt door de gespecialiseerde firma Anticimex, die hier reeds heel wat ervaring in heeft,” vult Jan De Haes, gedeputeerde voor de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan.

Veiligheid eerst!

Kathleen Helsen, dedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, gaat verder: “Tijdens de werkzaamheden mag je om veiligheidsredenen het kasteel niet betreden en niet te dicht in de buurt komen. Er is een zone van 10 meter afgezet met hekken. Daarbuiten is er geen gevaar. Dit blijft zo tot elke wandelaar weer veilig tot aan het kasteel kan komen.”

Tom Embo, directeur van Natuurinvest: “Houtborende insecten komen vaker voor in oude gebouwen. Maar ze kunnen er op korte tijd heel wat schade aanrichten. Vandaar dat het agentschap Onroerend Erfgoed premies geeft om houtborende insecten te verdelgen. Dat gebeurde ook hier. De werken, die de eigenaars zo’n 5.000 euro zullen kosten, worden voor 50% betaald door de Vlaamse overheid.”

(bericht Provincie Antwerpen - foto Paul Bulteel)