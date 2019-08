Kasteel Withof dan toch niet verkocht

Kasteel Withof is niet verkocht. De aankoop, die door bouwpromotor Inge Caes van Urban Capital Group, vorige maand nog is aangekondigd, heeft nooit plaatsgevonden.

De vermeende koper, Urban Capital Group, is door de rechtbank onder voorlopig bewind gezet, schrijft De Tijd. Bij de firma zouden enkele dubieuze vastgoedtransacties uitgevoerd zijn. Daarbovenop zegt Cornelis den Braven nog steeds de eigenaar van het kasteel te zijn. Inge Caes heeft nog geen reactie gegeven, zij is telefonisch onbereikbaar. Haar kantoor in Brasschaat is leeggemaakt en gesloten. De spilfiguur bij Urban Capital is ex-tennisser en zakenman Levi Dewaegenaere die al eerder in opspraak kwam, aldus De Tijd.