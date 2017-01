Kat die met bestelwagen verdween, is terug

De verdwenen kat van op het dak van de bestelwagen is na meer dan een week teruggevonden. De kat werd gespot in Oostmalle op 2 kilometer van haar thuis in Rijkevorsel.



Intussen is de kat sinds gisterenavond al terug veilig en wel bij haar baasjes, zoals u kan zien op deze foto's. Maandag zag u in ons nieuws dat de kat in Rijkevorsel op het dak van een bestelwagen zat, net toen die wegreed naar Wuustwezel. Sindsdien had niemand de kat nog gezien. Of die nu helemaal naar Wuustwezel is meegereden en nu op haar terugweg naar huis was, of dat ze in Oostmalle van het dak is gesprongen, dat is niet duidelijk. Maar eind goed al goed dus en dat tot grote vreugde uiteraard van de hele familie.