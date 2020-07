Kat overgoten met bijtend zuur

Is er een kattenhater aan het werk in Pulle, een deelgemeente van Zandhoven? In de Bosdreef, een rustige doodlopende straat, is er alvast wel een kat met bijtend zuur overgoten. Hoe dat precies kon gebeuren is onduidelijk, maar het baasje van de kat gaat klacht indienen bij de politie tegen onbekenden. Dat meldt Gazet van Antwerpen vandaag.

Het dier zal het gelukkig wel overleven. Maar het zal de gevolgen van de aanval wel blijven dragen. Want zijn tong is half weggebrand. Punky, zo heet het dier, is volgens de eigenares vorig jaar ook al eens vergiftigd geweest. De eigenares zegt in GVA nog dat ze hoopt dat de politie het grondig zal onderzoeken.

Foto GVA