Kat vanuit auto meegesleurd over asfalt en op A12 uit de wagen gegooid

Loopt er in Hemiksem een kattenmishandelaar rond? In totaal zijn er op korte tijd 6 katten vermist. Een zevende is teruggevonden. Maar die was hard mishandeld en toegetakeld. De dader of daders, sleepten de kat vanuit de auto mee over de het asfalt. En gooiden hem uiteindelijk op de drukke A12 uit de wagen. Als bij wonder overleefde de kat het en is hij nu terug bij zijn baasjes. Die zijn bijzonder kwaad dat iemand een kat zo hard kan toetakelen.