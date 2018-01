Kathedraal blijft belangrijk toeristisch trekpleister : Bijna 280 000 bezoekers in 2017

In 2017 bewonderden maar liefst 279 358 toeristen de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. bijna 1 tiende, ofwel 24045 bezoekers waren Antwerpen.

De kathedraal en de provincie investeren momenteel in een betere bezoekersdoorstroming en een gloednieuwe ontmoetingsruimte in de Sint-Janskapel. Daarnaast treedt in het voorjaar het gerenommeerde Schyven-orgel opnieuw in werking, wat goed nieuws is voor de befaamde kathedraalconcerten.



“De voorbije legislatuur hebben we vanuit de provincie volop ingezet op de restauratie van de kathedraal in al haar facetten. Daarbij was er oog voor de uitbreiding van de kathedraal van een liturgische plek naar een multifunctionele ruimte waar er plek is voor onder andere cultuurbeleving en gesprek”, stelt provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens. “In 2018 zetten we hier nog verder op in.”



Zowel de gedeputeerde als directeur Christiaan Devos verwachten dat deze aanpak een positieve impact zal hebben op de toekomstige bezoekerscijfers, die al tot tevredenheid stemmen. De kathedraal verwelkomt immers 765 bezoekers per dag. En uiteraard kunnen alle inwoners van de provincie Antwerpen ook in 2018 de kathedraal gratis bezoeken.



“Voor de kathedraal wordt 2018 een bijzonder jaar”, beaamt directeur Devos. “We kijken enerzijds uit naar het gerestaureerde Schyvenorgel dat opnieuw kan worden ingespeeld. En anderzijds naar de opening van onze Zondagsschool, een ontmoetingsplek voor parochianen en een rustpunt voor bezoekers. Momenteel wordt er tevens volop gewerkt aan een vernieuwd inkomportaal om tegemoet te komen aan een betere doorstroming van de talrijke bezoekers. We zijn de provincie heel dankbaar voor deze grote investeringen.”