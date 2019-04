Wie na een bezoek aan de Antwerpse kathedraal zin heeft in een hapje of een drankje, hoeft daarvoor niet naar buiten. In de kathedraal, naast de sacristie is namelijk een echte Bistro. 'De Plek' heet die. De zaak is al een jaar open, maar is sinds vandaag wat vaker open. Zowel kerkgangers, toeristen als toevallige passanten kunnen er zes dagen op zeven terecht. En 'De Plek' krijgt ook nieuwe uitbaters.