Katholieke Kerk verlengt schorsing liturgische vieringen tot 19 april

De katholieke Kerk schorst alle publieke kerkelijke vieringen tot en met 19 april. Dat meldt de Belgische bisschoppenconferentie vandaag in een mededeling. Ook in de Goede Week van 5 tot 12 april gaan er dus geen publieke Paas- of andere liturgische diensten door.

'Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden', klinkt het. 'Alle liturgische diensten van de Goede Week worden geschorst. Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen via radio, tv of livestream kan de bisschop voor enkele plaatsen een uitzondering maken. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn.'

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet doorgaan. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. De katholieke Kerk roept gelovigen op om in kleine kring te bidden. 'Hoe kan men zijn paasplicht vervullen? Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.'

Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Tenzij de gemeente anders beslist, blijven de kerkgebouwen open voor individueel gebed. De vastencampgagne van Broederlijk Delen loopt door, maar betalen met contant geld kan niet.