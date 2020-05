Zaak euthanasie voor katje Lee uitgesteld

Vanochtend moest Selena Ali, die het katje Lee meebracht uit Peru voor de rechtbank van eerste aanleg verschijnen. De zaak werd meteen uitgesteld tot 29 mei.

De burgerlijke rechtbank is van oordeel dat de zaak nog niet gepleit kan worden. De advocaten van Selena Ali, het Vlaams Gewest en Gaia krijgen eerst de kans om schriftelijk te concluderen. De zaak zal dan gepleit worden op 29 mei.

Selena, die in de stad Cuzco in Peru verbleef, werd begin april wegens de coronapandemie gerepatrieerd door Buitenlandse Zaken. De studente was tijdens die repatriëring in het bezit van een katje dat ze geadopteerd had in een lokaal kattencafé. Het FAVV had geen toestemming gegeven voor het overbrengen van het katje naar ons land. Er werd niet op dat verzoek ingegaan omdat niet kon worden uitgesloten dat de kat in contact was geweest met het rabiësvirus. Peru geldt namelijk als een hoog-risicoland voor hondsdolheid.

Het voedselagentschap benadrukt dat het in die beslissing ook gevolgd wordt door de Belgische ambassade en de Raad van State. 'Als de kat geïnfecteerd is met hondsdolheid, is het risico van overdracht groot', zei het FAVV eerderin een mededeling. Bovendien bestaat er geen enkele test waarmee hondsdolheid kan worden gedetecteerd bij levende dieren. 'Helaas is de enige oplossing om de kat te euthanaseren om zo elk risico op besmetting uit te sluiten'. De beslissing om de kitten te laten inslapen leidt tot heel wat ophef.