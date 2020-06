Katje Lee: Compromis eindelijk in zicht zodat Lee kan blijven leven

“Wij zijn oprecht blij met de beslissing van Denis Ducarme (MR), de federale minister bevoegd voor Voedselveiligheid en het FAVV, om de terugkeer van Lee naar Peru toe te staan.” Dat zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch naar aanleiding van de uitspraken van Ducarme in verschillende media

"Na turbulente weken lijkt een compromis eindelijk in zicht. Een compromis dat de volksgezondheid beschermt én het leven van Lee spaart. Uiteraard was en is onze voorkeur nog steeds quarantaine in België”, besluit Vandenbosch.

De Antwerpse kortgedingsrechter oordeelt nu vrijdag 5 juni over de beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

(bericht en foto Gaia)